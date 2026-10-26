Harry Kane conquista a primeira Bola de Ouro da carreira
Harry Kane chegou finalmente ao topo do futebol mundial! O avançado inglês conquistou, pela primeira vez na carreira, a Bola de Ouro, coroando uma trajectória marcada por golos, recordes e uma ambição que nunca deixou de perseguir o maior reconhecimento individual do futebol.
Ao serviço do Bayern Munique, o internacional inglês vê assim recompensado o seu talento e a sua influência dentro das quatro linhas, alcançando um dos prémios mais cobiçados da modalidade e inscrevendo o seu nome na história do futebol.