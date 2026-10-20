Segundo sismo com magnitude 3,4 sentido na ilha de São Miguel
Um sismo de magnitude 3,4 na escala de Richter foi hoje sentido no concelho de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, informou o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA).
Segundo o CIVISA, o evento foi registado às 18:30 locais (19:30 em Lisboa) e teve epicentro a cerca de 37 quilómetros a oeste de Ginetes, no concelho de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, no grupo Oriental dos Açores.
"De acordo com a informação disponível até ao momento o sismo foi sentido com intensidade máxima IV (escala de Mercalli Modificada) no concelho de Ponta Delgada", indicou.
Este foi o segundo sismo sentido hoje pela população na ilha de São Miguel, depois de um evento registado às 18:07 locais (19:07 em Lisboa) e com epicentro a cerca de 40 quilómetros também a oeste de Ginetes, no concelho de Ponta Delgada, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
O CIVISA referiu em comunicado que o abalo (a que atribuiu uma magnitude de 5.1) também foi sentido nas ilhas Terceira e Santa Maria.
"De acordo com a informação disponível até ao momento o sismo foi sentido com intensidade máxima V/VI (escala de Mercalli Modificada) no concelho de Ponta Delgada. O evento foi ainda sentido com intensidade V nos concelhos de Ribeira Grande, Lagoa, Vila Franca do Campo e Povoação, com intensidade IV/V no concelho de Nordeste, com intensidade IV nos concelhos de Angra do Heroísmo e Praia da Vitória (ilha Terceira) e com intensidade III em Vila do Porto (ilha de Santa Maria)", indicou.
O CIVISA "continua a acompanhar o evoluir da situação".
De acordo com a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), fortes (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).
A escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição".
Com intensidade VI, considerado bastante forte, o sismo é sentido por todos e muitas pessoas assustam-se e correm para a rua, de acordo com a descrição do IPMA na sua página da Internet.
Já com intensidade V, considerada forte, os sismos são sentidos fora de casa, as pessoas são acordadas, os líquidos oscilam e alguns extravasam, pequenos objetos em equilíbrio instável deslocam-se ou são derrubados, as portas oscilam, fecham-se ou abrem-se, ao passo que os estores e quadros se movem e os pêndulos de relógios param ou alteram o estado de oscilação.
Em casos de sismos com uma intensidade IV, considerada moderada, "os objetos suspensos baloiçam, a vibração é semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados ou à sensação de pancada de uma bola pesada nas paredes, os carros estacionados balançam, as janelas, portas e loiças tremem, os vidros e loiças chocam ou tilintam e na parte superior deste grau as paredes e as estruturas de madeira rangem", indica o IPMA.