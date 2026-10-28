Parlamento unânime no pesar pelas vítimas da colisão de comboios de alta velocidade

A Assembleia da República aprovou hoje, por unanimidade, um voto em que se manifesta "profundo pesar" pelas dezenas de mortos e centenas de feridos que resultaram de uma colisão entre dois comboios de alta velocidade em Espanha.

Esta manhã, dois comboios de alta velocidade colidiram na província espanhola de Toledo, entre as localidades de Los Yébenes e Urda.

No voto, apresentado pelo presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, refere-se que, na sequência do choque, "várias carruagens descarrilaram, dezenas de passageiros perderam a vida e centenas ficaram feridos, num dos mais graves acidentes ferroviários do passado recente de Espanha".

"Este trágico incidente, ocorrido na importante linha Madrid-Andaluzia, causou profunda consternação no povo espanhol e suscitou uma pronta reação solidária na opinião pública internacional. As imagens dos destroços e o sofrimento das vítimas recordam-nos o valor inalienável, mas também a profunda fragilidade da vida humana, e convidam-nos a uma atitude de homenagem e de auxílio", realça-se no voto subscrito por José Pedro Aguiar-Branco.

No texto, o presidente da Assembleia da República assinala que Portugal e Espanha "partilham uma fronteira e uma importante ligação histórica".

"Também por isso, a dor de todos os afetados é sentida com particular proximidade no nosso país", sustenta-se.

No voto, a Assembleia da República, além de manifestar profundo pesar pelas vítimas e de endereçar "sentidas condolências às suas famílias", também "formula votos de pronta recuperação a todos os feridos, e presta tributo à atuação pronta das equipas de socorro e dos serviços de emergência".

"Dirige ainda, ao povo espanhol e às suas instituições, uma mensagem de solidariedade", acrescenta-se no voto.