Conheças as votações semanais

A Assembleia Legislativa da Madeira realizou hoje as votações semanais, pelo facto de amanhã os trabalhos consistirem no debate mensal com o Governo Regional, desta feita, subordinado ao tema ‘A Crise Internacional, Efeitos E Consequências Económicas e Sociais Na Região Autónoma da Madeira’.

Voto de congratulação ‘À atleta Laura Santos, pela conquista da taça da Federação Portuguesa de Golfe’, da autoria do PSD, aprovado por unanimidade.

Voto de solidariedade com os madeirenses sobre pobreza e exclusão social, rejeitado com os votos contra do PSD e CDS e favorável das restantes formações solidariedade

Voto de pesar pela morte de Leonel Nunes, da autoria JPP, CDS e PS, aprovado por unanimidade.

Rejeitado o voto de resolução do PS sobre a neutralidade fiscal nos combustíveis.

Redução do ISP na Madeira, da autoria do JPP, também rejeitada com os votos contra do PSD e CDS.