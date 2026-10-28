Parque infantil na Nazaré recebe tabela de comunicação inclusiva

O parque infantil do Parque Urbano da Nazaré, no Funchal, vai receber uma tabela de Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA), destinada a facilitar a comunicação e a participação de crianças com dificuldades de expressão oral, numa iniciativa do CRESCER – Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil em parceria com a Junta de Freguesia de São Martinho, contando com a colaboração da IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira.

A instalação será assinalada na próxima sexta-feira, 30 de Outubro, pelas 15h30.

Trata-se da segunda tabela instalada num parque infantil público da freguesia, depois da experiência-piloto realizada junto ao edifício da Junta de São Martinho. O projecto, denominado ‘Aqui, TODOS têm oportunidade de Comunicar, Brincar e Participar!’, pretende tornar os espaços de lazer mais acessíveis, permitindo às crianças recorrer a símbolos para expressar necessidades, emoções, escolhas ou pedidos de ajuda durante as brincadeiras.

O CRESCER assegurou a componente técnica e científica, incluindo a selecção dos símbolos e do vocabulário adaptados a cada espaço, enquanto a Junta de Freguesia ficou responsável pela impressão e instalação das tabelas. A iniciativa integra as comemorações do Mês Internacional de Consciencialização para a Comunicação Aumentativa e Alternativa, assinalado em Outubro, e pretende estender-se progressivamente a outros parques infantis de São Martinho.