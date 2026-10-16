Madeira Art Fest leva música e arte ao Bairro da Palmeira

O Bairro da Palmeira, em Câmara de Lobos, vai receber a iniciativa ‘Há Festa no Bairro’, integrada na segunda fase do Madeira Art Fest (MAF), que pretende aproximar a criação artística das comunidades e promover a dinamização dos espaços públicos.

Com entrada gratuita e actividades destinadas a todas as idades, o evento apresenta uma programação que inclui música e pintura ao vivo, sessões de cinema, instalações artísticas, teatro de marionetas, literatura de cordel e jogos tradicionais.

Entre as iniciativas previstas destacam-se o ‘Muro dos Afectos’, uma obra colectiva que convida moradores e visitantes a deixarem mensagens, e a ‘Árvore dos Direitos Humanos’, uma instalação participativa de sensibilização comunitária.

Segundo a organização, esta segunda fase do festival procura reforçar a descentralização cultural, valorizar os artistas regionais e promover o convívio entre residentes e visitantes, transformando as ruas e praças do bairro em espaços de expressão artística e participação comunitária.