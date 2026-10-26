Tuna Amadis celebra 40 anos com concerto no Porto Santo

No âmbito das comemorações do seu 40.º aniversário, a Tuna Amadis da Casa do Povo de Gaula promove um concerto comemorativo no dia 31 de Outubro, pelas 20h00, na Igreja de Nossa Senhora da Piedade, no Porto Santo.

Depois de celebrar esta data junto da sua comunidade de origem, a Tuna Amadis leva agora as comemorações à ilha dourada, num gesto que pretende reforçar a "ligação entre as duas ilhas e dar a conhecer o trabalho desenvolvido pelo grupo ao longo de quatro décadas de actividade musical", refere nota enviada.

O concerto apresentará um repertório diversificado, reunindo algumas das obras que mais marcaram a história da Tuna Amadis ao longo dos seus 40 anos de existência, bem como novas peças preparadas especialmente para esta fase comemorativa. Será, por isso, uma oportunidade para revisitar momentos emblemáticos do percurso do grupo e, simultaneamente, apresentar ao público o seu trabalho mais recente.

Fundada em 1986 por Manuel Vieira, a Tuna Amadis tem desempenhado um papel relevante na promoção da música e na preservação da tradição bandolinística madeirense, formando gerações de músicos e representando a freguesia de Gaula em diversos eventos culturais.

"Mais do que um concerto, esta iniciativa pretende celebrar quatro décadas de dedicação à música e à cultura, levando a identidade artística da Tuna Amadis para além da Madeira e partilhando com o público portossantense o legado construído ao longo destes anos", explica o comunicado.

Esta iniciativa é promovida pela Tuna Amadis da Casa do Povo de Gaula, contando com o apoio da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, através da Casa do Povo de Gaula, da Direção Regional da Cultura, da Direção Regional de Juventude, da Câmara Municipal do Porto Santo e da Paróquia de Nossa Senhora da Piedade, tornando possível levar as comemorações do 40.º aniversário da colectividade além da Madeira e ao encontro do público do Porto Santo.

A terminar, a organização convida a população e visitantes a associarem-se a este concerto de entrada livre.