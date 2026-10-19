Seguro pede medidas urgentes e outras duradouras "com o contributo de todos"

O Presidente da República apelou hoje a um entendimento alargado entre Governo PSD/CDS-PP e partidos da oposição para que se adotem medidas urgentes e outras duradouras para a habitação "com o contributo de todos".

"Há de facto um problema de habitação no país e, portanto, ele precisa de ser resolvido. E se há contributos de todos, Governo, partidos da oposição, então é útil que todos se entendam para encontrarem as melhores soluções para resolver os problemas", declarou António José Seguro aos jornalistas, no Campus XXI, em Lisboa.

O chefe de Estado, que falava no fim da sessão de apresentação do livro "Álvaro Siza Vieira -- Arquiteto de Sonhos", de Fátima Campos Ferreira, e tinha perto de si o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, referiu que "há vários partidos e também o Governo" com iniciativas sobre esta matéria.

"Agora é necessário dar o passo seguinte: é entenderem-se sobre essas propostas, umas através de políticas duradouras, é esse o entendimento a que eu tenho apelado, é esse o entendimento, e outras com medidas urgentes", defendeu.

"Por exemplo, de estudantes que têm dificuldades em pagar o quarto quando estão deslocados, de pessoas que mesmo tendo trabalho têm dificuldades em pagar a renda porque elas têm subido, os preços das casas têm aumentado. Portanto, é necessário olhar para esse problema com seriedade e com o contributo de todos. É esse o meu apelo", acrescentou.

António José Seguro mencionou que tem "chamado a atenção para a necessidade de se resolver esse problema" desde o seu discurso de posse, em 09 de março deste ano.

Nessa ocasião, perante a Assembleia da República, anunciou que iria convidar os partidos a iniciar os trabalhos para obter um compromisso interpartidário sobre a saúde, que ultrapasse ciclos políticos, e manifestou o desejo de que o mesmo "fosse alcançado noutras áreas essenciais como, por exemplo, o acesso à habitação"

Hoje, no discurso que fez na sessão de apresentação do livro da jornalista Fátima Campos Ferreira sobre o arquiteto Álvaro Siza Vieira, o chefe de Estado também abordou o tema da habitação, enquadrando-o como "um problema concreto, humano", que exige "respostas igualmente concretas e humanas", e como "uma das preocupações centrais" do país.

O Presidente da República considerou que, neste momento, "é fundamental ouvir Álvaro Siza Vieira quando dizia ter dúvidas sobre a expressão 'habitação social', porque 'toda a habitação é social'".

"A habitação é uma das preocupações centrais do nosso tempo e do nosso país. É aqui que a dignidade humana e a casa se encontram. E a casa, aqui, não é uma metáfora. A casa é o centro do mundo, assim como a rua, o bairro e a cidade são o centro da vida em comum", disse.

Segundo António José Seguro, toda a obra de Siza Vieira "fala dessa ligação entre o espaço e os humanos que o ocupam" e a sua arquitetura "faz do mundo um lugar melhor, mais atraente, mais simples e mais habitável - para todos".

Esta sessão contou com a presença do anterior Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Pela parte do Governo, estiveram presentes o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, e o secretário de Estado da Cultura, Alberto Santos.