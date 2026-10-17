Colisão entre dois carros na Via Expresso sem feridos
Uma colisão entre dois veículos na Via Expresso, no sentido Câmara de Lobos–Estreito de Câmara de Lobos, mobilizou os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, esta manhã, pelas 10 horas.
A corporação foi inicialmente alertada para um possível incêndio numa viatura, no primeiro túnel daquele troço, tendo mobilizado três veículos e dez elementos para o local.
À chegada, os bombeiros verificaram que se tratava de uma colisão entre duas viaturas. Ao que foi possível apurar, um dos veículos estaria avariado e imobilizado na via, tendo sido posteriormente atingido na traseira por outro automóvel.
Na sequência do embate, ocorreu uma ruptura no radiador, provocando a saída de fumo da viatura. A situação terá levado ao alerta inicial para um possível incêndio.
Não houve registo de feridos e os bombeiros não tiveram necessidade de intervir.
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