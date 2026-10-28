Eduardo Jesus defende envolvimento da comunidade na criação de novas áreas marinhas protegidas

O secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, defende que a criação de novas áreas marinhas protegidas na Madeira deve envolver toda a comunidade e respeitar a actividade económica, nomeadamente a pesca. O governante falava esta quarta-feira, à margem da apresentação dos resultados preliminares da expedição Madeira Ocean 2026, no Funchal.

“A criação de novas zonas protegidas ou áreas protegidas só deve acontecer com o envolvimento total da comunidade na Madeira”, afirmou, sublinhando a importância de conciliar a conservação dos ecossistemas marinhos com as actividades económicas que dependem do mar.

Eduardo Jesus garantiu que o Governo Regional não pretende retirar espaço à actividade económica existente, defendendo que esta deve ser considerada em qualquer decisão futura. “Não queremos, em circunstância alguma, retirar espaço à actividade económica que temos hoje em dia”, disse.

O governante considerou que a expedição científica Madeira Ocean, realizada entre 2 e 28 de Outubro, permitiu avançar em duas frentes: avaliar as decisões tomadas pela Região ao longo dos últimos 50 anos em matéria de conservação marinha e recolher informação científica que sustente futuras políticas ambientais.

Embora os resultados científicos ainda não sejam conhecidos na totalidade, Eduardo Jesus afirmou que os primeiros comentários partilhados nas reuniões em que participou apontam para efeitos positivos das áreas marinhas protegidas na conservação das espécies, incluindo nas zonas envolventes.

“É notório que essas reservas têm produzido um efeito notável na conservação das espécies e na zona circundante à própria reserva”, afirmou.

A expedição Madeira Ocean resultou de um protocolo entre o Governo Regional, a Fundação Oceano Azul e a National Geographic Pristine Seas