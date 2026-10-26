Justiça manda Flávio Bolsonaro entregar passaporte e proíbe-o de deixar o Brasil

O juiz brasileiro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), proibiu Flávio Bolsonaro (PL) de deixar o país e o senador foi obrigado a entregar hoje o passaporte à Polícia Federal.

A decisão de Moraes está no processo em que Flávio e o seu amigo, o advogado Willer Tomaz, são investigados no STF por lavagem de dinheiro, num suposto esquema que envolveria empresas de Tomaz e uma plataforma de apostas ('bets').

O candidato do PL derrotado no último domingo nas eleições presidenciais usou as redes sociais para dizer que foi abordado por policiais federais hoje quando foi visitar o pai Jair Bolsonaro, em prisão domiciliaria em Brasília.

"Hoje de manhã, eu fui visitar meu pai. Quando eu estava saindo, a Polícia Federal do Lula estava na porta da casa dele e, no meio da rua, eu fui intimado a entregar meus passaportes e também estou proibido de deixar o país", descreveu.

"A decisão do Alexandre de Moraes se baseou numa fala do Eduardo [Bolsonaro] de 23/10 que eu deveria deixar o país se eu perdesse a eleição, eu nunca falei isso", completou.

"Isso é motivo para tirar meu passaporte? Isso é justiça? Essa decisão foi tomada no domingo à noite, logo depois do resultado da eleição. Se eu tivesse ganhado as eleições, iria acontecer a mesma coisa?", questionou.

A decisão de Moraes inclui ainda, o cancelamento do passaporte diplomático de Flávio como senador, e a proibição de contato entre o senador e Willer Tomaz.