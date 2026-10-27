Flávio Bolsonaro deixou o Brasil em direção aos EUA

O senador Flávio Bolsonaro, derrotado nas eleições presidenciais de domingo no Brasil, deixou o país hoje num voo a caminho dos Estados Unidos, informou nas redes sociais um deputado federal do seu partido.

"Está confirmado que Flávio Bolsonaro, não se sabe pela Argentina ou pela Venezuela, pegou um voo e está indo se exilar nos Estados Unidos", informou Maurico Marcon do Partido Liberal (PL) do Rio Grande do Sul.

Na publicação nas redes sociais, Mauricio Marcon compara a saída de Flávio do Brasil a de Maria Corina Machado "quando fugiu da ditadura de Nicolás Maduro na Venezuela", após as eleições gerais de 2025 no país vizinho.

"Flávio Bolsonaro, o candidato derrotado nas eleições, também busca exílio em outro país", escreveu o deputado.

A imprensa brasileira também noticiou que aliados e pessoas próximas do filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro confirmaram que ele deixou o Brasil com a mulher e as duas filhas, e o mesmo relatou a agência Reuters, citando duas fontes próximas do senador.

O líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, publicou nas redes sociais uma ilustração com o desenho da família do aliado político e escreveu: "eu apoio a Flávio Bolsonaro e a sua família. Contem comigo!".

A confirmar-se, a fuga ocorre um dia depois de Bolsorano ter sido intimado pela Polícia Federal, por ordem do juiz brasileiro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, a entregar todos os passaportes que possui no prazo de 24 horas, o que este não fez, além da proibição de deixar o Brasil.

Mauricio Marcon também criticou o juiz Alexandre de Moraes ao dizer que o magistrado apenas esperou acabar as eleições para proferir uma decisão contra o senador.

"Flávio Bolsonaro está a caminho dos Estados Unidos, onde irá denunciar o regime que é imposto pelo Lula e Xandão [Alexandre de Moraes] e toda essa turma contra o povo brasileiro", escreveu, ao pedir a destituição do magistrado.

Flávio Bolsonaro terá supostamente deixado o Brasil na noite de segunda-feira rumo à Argentina para seguir viagem para os Estados Unidos, num voo privado, tinha já noticiado antes o portal de notícias argentino Infobae.

A autoridade nacional de migração da Argentina afirmou, contudo, não ter registado a entrada de Flávio Bolsonaro no país.

A Polícia Federal brasileira contactou hoje as autoridades da Argentina devido ao risco de fuga do senador e monitorou as áreas de fronteira, disseram à Lusa fontes oficiais.

Flávio não passou por nenhum ponto regular de migração brasileira, indicaram, por sua vez, as autoridades brasileiras.