Lula chama "vergonhoso" o fato de Flávio Bolsonaro deixar o Brasil

O Presidente brasileiro, Lula da Silva, chamou hoje "vergonhoso" o fato de Flávio Bolsonaro ter deixado o Brasil em direção aos Estados Unidos e disse que "cidadão que sai escondido do seu país, é porque deve alguma coisa".

Em comparação, o petista citou ele próprio, quando das acusações de corrupção da Lava Jato, ocasião em que foi preso, e que teve "desculpa para deixar o país", mas que se entregou à Polícia Federal para provar a sua inocência.

"Eu tive muitos convites para sair do Brasil, muitos convites para ir para embaixada. E resolvi ficar aqui no Brasil e resolvi me entregar na Polícia Federal, porque eu queria desmascarar meus acusadores e provar a minha inocência", declarou.

"E estou aqui, sendo reeleito para mais um mandato, por conta de vocês. Por isso eu digo: quem não deve não teme", discursou a apoiantes na área externa do Palácio da Alvorada (residência oficial) em Brasília, por ocasião da celebração dos seus 81 anos.

"Eu lamento que ele tenha saído do Brasil, e não ter ficado aqui e provar que as acusações contra ele não são verdadeiras", completou ao chamar o ato de "vergonhoso".

A saída, hoje, ocorre um dia depois de Flávio ter sido intimado pela Polícia Federal, por ordem do juiz brasileiro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, a entregar todos os passaportes que possui no prazo de 24 horas, o que não fez, além da proibição de deixar o Brasil.

A decisão de Moraes consta do processo em que Flávio e o seu amigo, o advogado Willer Tomaz, são investigados no STF por branqueamento de capitais, num suposto esquema que envolveria empresas de Tomaz e uma plataforma de apostas.

Ainda na segunda-feira, ou seja, um dia antes de deixar o país, Flávio Bolsonaro publicou um vídeo nas redes sociais em que disse que nunca deixaria o Brasil, e que entregaria os seus passaportes às autoridades policiais.

"Eu nunca pensei em sair do país. Eu vou entregar os meus passaportes e vou me defender dessa aberração, porque é uma tentativa de me intimidar, mas ninguém vai me calar", declarou na publicação.

Ainda no Alvorada, Lula disse que falaria pouco, porque estava rouco, mas ainda assim criticou o fato o do seu adversário derrotado no último domingo, durante a segunda volta para a comando do Palácio do Planalto, não ter reconhecido o resultado das eleições.

Como exemplo, Lula citou todas as eleições que disputou, mas que perdeu, e que reconheceu nelas todas o resultado das eleições.

"Fico imaginando que culpa tem na consciência um cidadão que acaba de perder as eleições e foge do seu país", afirmou.

Após cantar os parabéns, assoprar as velas de um grande bolo, Lula abraçou apoiantes e depois subiu num trio elétrico montado no local que tocou MPB, Choro, Samba e Axé para o público.

O presidente brasileiro fez o discurso ao lado do seu vice, Geraldo Alckmin, e das respetivas esposas, Janja da Silva e Lu Alckmin.