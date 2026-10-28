Governo disponibiliza apoio de entidades como CP ou Infraestruturas de Portugal

O Governo português anunciou hoje que disponibilizou apoio a Espanha através dos serviços de entidades como a CP ou as Infraestruturas de Portugal, no contexto do acidente ferroviário em Toledo que causou pelo menos 64 mortes.

Em comunicado, o gabinete do ministro Miguel Pinto Luz referiu que o Ministério "disponibilizou os serviços das entidades competentes na sua área, Infraestruturas de Portugal, CP -- Comboios de Portugal, Gabinete de Prevenção e Investigação em Acidentes Ferroviários".

Este apoio destina-se a apoiar as entidades espanholas no contexto do acidente ferroviário ocorrido hoje em Toledo, com dois comboios de alta velocidade, acrescenta-se.

"É com consternação que estamos a acompanhar as operações em curso. A nossa solidariedade institucional e o nosso pesar às famílias das vítimas", reforçou o Ministério.

O número de mortos na colisão entre dois comboios, ocorrida hoje em Urda (Toledo), subiu para 64, adiantaram fontes do Governo de Castela-La Mancha, poucos minutos antes das 14:00 locais (13:00 em Lisboa).

Segundo o presidente do governo regional de Castela-La Mancha, Emiliano García-Page, o número de vítimas aumentou depois de os serviços

A colisão provocou, para já, mais de 80 feridos, 15 deles em estado muito grave, acrescentou.