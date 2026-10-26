CQM abre manifestações de interesse para a contratação de assistentes de investigação e investigadores doutorados convidados

O Centro de Química da Madeira (CQM), unidade de investigação e desenvolvimento acolhida pela Universidade da Madeira, tem abertas sete manifestações de interesse para a eventual contratação de quatro assistentes de investigação e três investigadores doutorados convidados em diferentes áreas científicas e tecnológicas.

Avaliado internacionalmente e financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, o CQM é também a entidade de acolhimento científico da Operação CQM 4.0, no âmbito da qual se enquadram estas oportunidades de recrutamento.

O Centro desenvolve investigação científica nas áreas dos Produtos Naturais e dos Materiais, em articulação com os domínios prioritários da Estratégia Regional de Especialização Inteligente da Madeira.

As sete oportunidades abrangem áreas como Química, Bioquímica, Biologia Molecular, Ciência dos Materiais, Nanotecnologia, Biotecnologia, Ciência Alimentar, Inteligência Artificial, Aprendizagem Automática, Informática, Gestão de Dados de Investigação e Comunicação de Ciência.

Os prazos de apresentação das manifestações de interesse variam consoante a posição. Quatro terminam a 6 de Novembro, às 17 horas, e as restantes três a 23 de Novembro, às 17 horas. Os interessados devem consultar o anúncio completo de cada posição, disponível em português e inglês na página da Operação CQM 4.0 no sítio do CQM: https://cqm.uma.pt.

As eventuais contratações serão realizadas em regime de dedicação exclusiva. A duração prevista dos contratos é de 24 meses para seis das posições e de 36 meses para uma das posições de investigador doutorado convidado.

A Operação 'CQM 4.0 - Materiais Funcionais e Tecnologias Analíticas com Integração Digital' visa reforçar a capacidade científica e tecnológica do Centro, promovendo a integração de novos investigadores, a transformação digital da atividade científica e o desenvolvimento de soluções inovadoras com relevância para a Região.

Com o código M2030-FEDER-03056000, a Operação 'CQM 4.0' é cofinanciada pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, através do Programa Regional da Madeira 2021–2027 – Madeira 2030.