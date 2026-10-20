Cancro, urbanismo e protestos da Polícia marcam agenda de hoje

As comemorações do Outubro Rosa, com iniciativas da Liga Portuguesa Contra o Cancro dedicadas ao corpo, à imagem e ao bem-estar, e o debate parlamentar sobre a salvaguarda do modelo urbano da Madeira estão entre os principais destaques da agenda desta terça-feira.

O dia fica também marcado pelo Fórum Regional de Combate à Pobreza e à Exclusão Social, por iniciativas ligadas ao associativismo social e da saúde e por uma concentração dos profissionais da Polícia, no Funchal.

Tome nota:

Saúde e Sociedade

10h00-19h00 Comemorações do Outubro Rosa

A Liga Portuguesa Contra o Cancro – Núcleo Regional da Madeira promove, no Plaza Madeira, duas iniciativas subordinadas ao tema "Corpo, Imagem e Bem-Estar". A acção informativa decorre entre as 10h00 e as 17h00, seguindo-se uma palestra, das 17h30 às 19h00.

09h30-17h15 I Encontro do Associativismo Social e da Saúde

O Colégio dos Jesuítas acolhe o primeiro encontro do associativismo social e da saúde, promovido pela ASSOCIAFUNCHAL.

10h00-17h30 VI Fórum Regional de Combate à Pobreza e à Exclusão Social

O Arquivo e Biblioteca da Madeira recebe o fórum subordinado ao tema "Rostos, Redes e Realidades: Género, Longevidade e Intervenção em Colectivo". A sessão de abertura está marcada para as 10h00, com Paula Margarido.

Política e Autarquias

09h00 Sessão plenária da Assembleia Legislativa da Madeira

A Assembleia Legislativa da Madeira aprecia a petição colectiva "Pela salvaguarda do modelo urbano da Madeira".

11h00 1.ª Comissão Especializada Permanente de Política Geral e Finanças

Reunião na Assembleia Legislativa da Madeira.

12h00 Novos investimentos e pacote fiscal na Calheta

A Câmara Municipal da Calheta e a Madeira Parques Empresariais apresentam novos investimentos para o Parque Empresarial da Calheta e divulgam medidas do próximo pacote fiscal. A iniciativa decorre no Salão Nobre da Câmara Municipal da Calheta.

19h00 Encontro no Palácio de São Lourenço

O Representante da República para a Madeira, Paulo Barreto, recebe a Representante da República para os Açores, Susana Goulart Costa, no Palácio de São Lourenço.

Economia e Tecnologia

09h00-18h00 I edição do AI Dive for Business

A Shaken Not Stirred promove, no VidaMar Hotel Funchal, a primeira edição do AI Dive for Business, um programa de formação imersivo dedicado à aplicação prática da inteligência artificial generativa no contexto empresarial. A iniciativa decorre até 23 de Outubro.

11h00 Mercado de Automóveis Usados

A ACIF-CCIM realiza uma conferência de imprensa sobre o Mercado de Automóveis Usados, no Madeira Tecnopolo.

Segurança e Defesa

10h00-12h00 e 14h00-16h30 Portas abertas no RG3 e na Unidade de Apoio

No âmbito das comemorações do Dia do Exército na Região Autónoma da Madeira, o Regimento de Guarnição n.º 3 e a Unidade de Apoio recebem visitantes. A iniciativa integra um programa comemorativo que decorre entre 20 e 25 de Outubro.

09h00-12h30 e 14h00-17h00 Museu Militar da Madeira de portas abertas

O Museu Militar da Madeira participa nas comemorações do Dia do Exército, com abertura ao público nos horários indicados, entre 20 e 23 de Outubro.

18h00 Concentração dos profissionais da Polícia

A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia promove uma concentração no Largo do Colégio, em frente à Câmara Municipal do Funchal.

ASPP/PSP promove iniciativa no Funchal por melhores condições na segurança pública A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) promove, esta terça-feira, 20 de Outubro, uma acção de protesto no Funchal, para exigir a valorização dos profissionais da Polícia de Segurança Pública e melhores condições para garantir a segurança das populações.

Desporto

14h30 Marítimo visita escola no Carmo

O Marítimo visita a Escola Básica e Secundária Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas, no Carmo. No final, um jogador da equipa principal de futebol estará disponível para prestar declarações.

19h00 Marítimo-ABC em andebol

O Marítimo defronta o ABC, em jogo do Campeonato Nacional da I Divisão de andebol masculino, no Pavilhão do Marítimo.

EFEMÉRIDES

Foto Shutterstock

Principais acontecimentos registados no dia 20 de Outubro, Dia Mundial da Osteoporose, Dia Europeu da Estatística, Dia Mundial de Combate ao Bullying, Dia Nacional da Paralisia Cerebral e Dia Nacional das Linhas de Torres:

1570 - Morre, com 74 anos, o historiador e pedagogo português João de Barros, autor das "Décadas da Ásia".

1609 - A povoação de Peniche é elevada por Filipe II, à categoria de vila e sede de concelho.

1854 - Nasce o poeta francês Jean Nicolas Arthur Rimbaud, autor de "Temporada no Inferno" e "Iluminações".

1870 - A Covilhã é elevada a cidade pelo Rei D. Luís I.

1905 - Greve geral na Rússia.- Nasce o escritor norte-americano Frederic Dannay, criador de Ellery Queen, com Manfred Lee.

1910 - Giulio Tonti, núncio Apostólico em Lisboa, abandona incógnito o país.

1913 - Levantamento monárquico em Portugal, liderado por João de Azevedo Coutinho.

- É aprovado o texto definitivo do acordo Anglo-Alemão sobre os territórios africanos.

1947 - O Comité das Atividades Antiamericanas, presidido pelo senador Josef MaCarthy, inicia as audições sobre o alegado "perigo comunista" em Hollywood. Começa a chamada "caça às bruxas".

1964 - Morre, com 90 anos, Herbert Clark Hoover, 31.º Presidente dos Estados unidos da América, promotor do auxílio norte-americano à Europa durante a Grande Guerra de 1914-1918.

1968 - Jaqueline Kennedy, viúva do Presidente norte-americano John F. Kennedy (1917-1963), casa-se com o armador grego Aristóteles Onassis.

1972 - É aprovada a resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) que condena Portugal pelo ataque a uma aldeia do Senegal.

1980 - A Frente Republicana e Socialista - aliança do Partido Socialista (PS), União da Esquerda para a Democracia Socialista (UEDS) e Ação Social Democrata Independente (ASDI) - anuncia o apoio à recandidatura do general António Ramalho Eanes à Presidência da República.

1984 - Morre, com 82 anos, o físico britânico Paul Adrien Maurice Dirac, Prémio Nobel da Física em 1933.

1985 - O conselho nacional do PSD aprova o apoio à candidatura de Diogo Freitas do Amaral à Presidência da República.

- A atleta Rosa Mota alcança o seu melhor tempo na maratona com 2:23.29 horas, em Chicago, nos Estados Unidos.

1989 - O Parlamento húngaro aprova a Lei Eleitoral que consagra o sistema pluripartidário, pondo fim a mais de 40 anos de domínio do Partido Comunista.

1992 - É assassinado o jornalista Fernando Marcelino, no Huambo, Angola.

1995 - Willy Claes, pronunciado num caso de corrupção, renuncia ao cargo de secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO).

1997 - Decorre o Encontro Intratimorense, na Áustria.

1999 - O parlamento indonésio escolhe o líder muçulmano moderado Abdurrahman Wahid para Presidente da República.

2001 - Tropas especiais norte-americanas atacam a cidade de Kandahar, sul do Afeganistão.

2004 - Morre, com 50 anos, o músico cabo-verdiano Ildo Lobo.

2005 - Aníbal Cavaco Silva apresenta a candidatura à Presidência da República.- Morre, com 71 anos, Shirley Valerie Horn, compositora, pianista e cantora norte-americana, diva do jazz.

2008 - Morre, aos 99 anos, Madeleine Cinquin, Irmã Emmanuelle, uma das personalidades preferidas dos franceses, que dedicou a vida aos mais pobres, nomeadamente no Cairo, Egito.

2010 - O Governo russo anuncia a aprovação de um programa colossal de privatizações, no montante de 42 mil milhões de euros e que inclui 900 empresas dos setores dos hidrocarbonetos, da energia, da banca e dos transportes, ao longo de cinco anos.

- Morre, com 87 anos, a atriz Mariana Rey Monteiro, que se estreou em 1946 no Teatro Nacional na peça Antígona, de Sófocles. A sua participação no filme "Um Dia de Vida" valeu-lhe um Óscar da Imprensa em 1962, e, em 1996, foi distinguida com o grau de Grande Oficial da Ordem Sant'Iago da Espada como reconhecimento pela sua carreira.

- Morre, aos 70 anos, Farooq Leghari, antigo Presidente paquistanês que afastou Benazir Bhutto do cargo de primeira-ministra.

2011 - Líbia/Primavera Árabe: Após dois meses de cerco à cidade, os rebeldes tomam Sirte. Muammar Kadhafi, 69 anos, é capturado e morto na sua terra natal.

- A ETA, organização terrorista que defende o separatismo basco, anuncia que "decidiu o fim definitivo da sua ação armada".

2014 - A Organização Mundial de Saúde declara oficialmente a Nigéria livre de Ébola, após 42 dias - ou dois períodos de incubação - sem qualquer novo caso confirmado do vírus mortal.

- Morre, aos 81 anos, René Burri, fotógrafo suíço que registou alguns dos mais importantes acontecimentos e personalidades do século XX.

2016 - Morre, aos 77 anos, a japonesa Junko Tabei, a primeira mulher a escalar o Monte Evereste em 1975.

2017 - Morre, aos 81 anos, em Buenos Aires, o ator argentino Federico Luppi.

2018 - O Presidente norte-americano, Donald Trump, anuncia a saída dos Estados Unidos do tratado sobre armas nucleares assinado com a Rússia durante a Guerra Fria (depois do anúncio, os Estados Unidos saíram do tratado).

- Morre, aos 80 anos, Wim Kok, político social-democrata que foi primeiro-ministro dos Países Baixos entre 1994 e 2002.

2019 - Morre, aos 93 anos, Manuel Ramalho Gantes, advogado e antifascista.

2020 - A proposta de lei sobre audiovisual, que transpõe uma diretiva europeia, é aprovada na especialidade, incluindo a criação de uma nova taxa para as plataformas de 'streaming'.

2021 - O Parlamento Europeu atribui o Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento 2021 ao ativista anticorrupção russo Alexei Navalny, opositor político do Presidente da Rússia, Vladimir Putin, a cumprir uma pena de prisão desde fevereiro.

- A escritora moçambicana Paulina Chiziane vence o Prémio Camões 2021.

2022 - Os Governos de Portugal, França e Espanha alcançam um acordo para acelerar as interconexões de energia, abandonando o projeto existente, destinado apenas ao gás, por um outro que prevê um gasoduto marítimo para transportar também hidrogénio 'verde'.

2024 - Morre, aos 83 anos, Mohammed Fethullah Gülen, clérigo turco, fundador e líder de um movimento muçulmano que a Turquia responsabiliza pelo golpe de Estado falhado de 2016.

2025 - O Relatório preliminar do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários ao acidente ocorrido com o elevador da Glória, em Lisboa, em 03 de Setembro, e que causou 16 mortos e cerca de duas dezenas de feridos, entre portugueses e estrangeiros de várias nacionalidades, revela que o cabo que unia as duas cabinas do elevador da Glória e cedeu no seu ponto de fixação da carruagem que descarrilou não respeitava as especificações da Carris, nem estava certificado para uso em transporte de pessoas.

PENSAMENTO DO DIA

A nossa pálida razão esconde-nos o infinito Arthur Rimbaud (1854-91), escritor francês

Este é o ducentésimo nonagésimo quarto dia do ano. Faltam 72 dias para o termo de 2026.