Madalena Fernandes estreia-se no Tennis Europe Junior Masters
Madalena Fernandes estreia-se esta quarta-feira, 21 de outubro, no Tennis Europe Junior Masters, competição que decorre no Monte Carlo Country Club, no Mónaco, e reúne as oito melhores tenistas europeias Sub-16 da temporada.
A tenista madeirense, que representa o Roberto Costa Tennis Club, defronta na primeira ronda a sérvia Zana Perić, segunda cabeça de série da prova. O encontro está agendado para as 14h30, no Court C.
A jovem atleta chega ao Mónaco depois de conquistar, na semana passada, o primeiro título no circuito ITF World Tennis Tour Juniors, em Vilamoura, resultado que reforça uma temporada marcada por prestações de destaque no panorama internacional.
A presença no Tennis Europe Junior Masters representa mais um passo importante no percurso desportivo da tenista madeirense e coloca o ténis português entre os protagonistas de uma das principais competições europeias do escalão Sub-16.