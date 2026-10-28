MB WAY alerta para chamadas fraudulentas que imitam o apoio ao cliente

O MB WAY lançou um alerta nas redes sociais para chamadas telefónicas fraudulentas em que os autores se fazem passar pelo apoio ao cliente do serviço, com o objectivo de obter dados pessoais e bancários dos utilizadores.

Segundo a informação divulgada, estes esquemas podem recorrer à falsificação do número de origem da chamada, fazendo com que o contacto pareça legítimo, mesmo quando é realizado por terceiros.

Durante a chamada, os burlões poderão alegar que o cartão bancário ou a conta do utilizador estão em risco, tentando convencê-lo a fornecer informações confidenciais ou códigos de autenticação.

O MB WAY reforça que nunca telefona aos utilizadores para pedir dados confidenciais, códigos de autenticação ou credenciais de acesso. O serviço também não solicita a realização de transacções de teste nem a instalação de aplicações fora das lojas oficiais.

Perante uma chamada suspeita, a recomendação é desligar imediatamente, não partilhar qualquer informação pessoal ou bancária e comunicar a situação através dos canais oficiais de apoio.

O serviço deixa ainda um alerta aos utilizadores para que não confiem apenas no número que aparece no ecrã do telemóvel, uma vez que este pode ser falsificado para dar credibilidade à chamada.