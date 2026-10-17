Papa Leão XIV tem hoje alta hospitalar

O Papa Leão XIV vai receber hoje alta do hospital, quatro dias após uma cirurgia ao cancro do pulmão, anunciou o Vaticano.

Leão XIV, de 71 anos, foi submetido a uma remoção do lobo inferior do pulmão direito depois de os médicos terem identificado um nódulo suspeito de ser cancerígeno. A cirurgia confirmou que sofria de adenocarcinoma, o tipo mais comum de cancro do pulmão.

O Sumo Pontífice irá também proferir a tradicional bênção dominical a partir de uma janela com vista para a Praça de São Pedro no domingo, uma semana depois de ter anunciado a descoberta um nódulo no seu pulmão.