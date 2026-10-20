Registadas quase 13.000 infrações por excesso de velocidade na última semana

Quase 13.000 infrações por excesso de velocidade foram detetadas na última semana em todo o país, durante a campanha "Viaje sem pressa", revelou hoje a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), PSP e GNR.

Entre 13 e 19 de outubro, as autoridades identificaram 12.994 infrações por excesso de velocidade e fiscalizaram mais de 5,4 milhões de veículos por radar, segundo um comunicado conjunto da ANSR, da Polícia de Segurança Pública (PSP) e da Guarda Nacional Republicana (GNR), a propósito da campanha "Viaje sem Pressa", que terminou na segunda-feira.

A campanha, que tinha como objetivo alertar os condutores sobre os riscos da condução em excesso de velocidade, foi promovida pela ANSR, PSP a GNR.

A iniciativa juntou ações presenciais de sensibilização da ANSR e operações de fiscalização da GNR e da PSP em todo o país.

De acordo com o comunicado, foram também registados mais de 2.700 acidentes que provocaram a morte a 13 pessoas, entre 13 e 19 de outubro.

"No território nacional registaram-se 2.767 acidentes, dos quais resultaram 13 vítimas mortais, 50 feridos graves e 823 feridos leves", indicaram as autoridades.

Dos 2.767 acidentes registados durante a iniciativa, as autoridades indicaram que 2.634 acidentes aconteceram em Portugal continental e provocaram 13 mortes, 45 feridos graves e 799 feridos ligeiros.

De acordo com a nota, os restantes 133 acidentes ocorreram nas Regiões Autónomas e fizeram cinco feridos graves e 24 feridos ligeiros.

Segundo o comunicado, relativamente ao período homólogo de 2025, verificaram-se menos 85 acidentes, mais oito vítimas mortais, menos 13 feridos graves e menos 173 feridos ligeiros.

Esta campanha, inserida no Plano Nacional de Fiscalização (PNF) de 2026, é a décima das 11 campanhas de sensibilização e de fiscalização planeadas para este ano.

O PNF é desenvolvido anualmente pela ANSR, em articulação com a GNR e a PSP, no quadro estratégico Visão Zero 2030, que tem como objetivo a eliminação de vítimas mortais e de feridos graves nas estradas portuguesas até 2030.

Depois desta iniciativa, o PNF 2026 prevê uma última campanha, dedicada ao álcool, que decorrerá de 03 a 09 de novembro.

No comunicado conjunto, a ANSR e as forças de segurança lembram que entre 2023 e 2025, os acidentes associados à velocidade excessiva provocaram 154 mortes e 563 feridos graves (dados da ANSR).