Sporting obrigado a vencer para rumar à final four após duas derrotas

O Sporting está hoje obrigado a vencer na receção ao Marítimo para rumar à final four da Taça da Liga de futebol, jogo ao qual chega após duas derrotas na I Liga e Liga dos Campeões.

O vice-campeão nacional, que é a segunda equipa com mais Taças da Liga, será o anfitrião dos insulares a partir das 20:15, no Estádio José Alvalade, onde os 'leões' averbaram duas derrotas seguidas na última semana, a primeira contra os austríacos do LASK Linz (3-2), na Liga dos Campeões, e a segunda diante do Académico de Viseu (2-1), para a I Liga.

Se o desaire na 'Champions' não coloca em causa os objetivos de seguir para a próxima fase, a derrota contra os viseenses deixou a equipa comandada por Rui Borges, que viu 'lenços brancos' dos adeptos, a nove pontos do líder isolado FC Porto.

Hoje, o Sporting vai ter pela frente um oponente que esteve na final da competição em dois anos consecutivos (2014/15 e 2015/16), perdendo em ambas as ocasiões com o Benfica, e que chega a Alvalade depois de ter sido goleado no campeonato pelo Vitória de Guimarães (5-0), detentor da Taça da Liga, que ficou de fora da prova esta temporada.

O mais recente modelo da competição só qualifica para os quartos de final os seis primeiros posicionados da I Liga da época transata, aos quais se juntam os dois primeiros classificados da II Liga, com os vimaranenses, nonos em 2025/26, a falharem a presença.

Na quarta-feira, será a vez do FC Porto, invicto nas provas domésticas, entrar em campo e tentar evitar nova saída precoce, como aconteceu em 2025/26, recebendo o Académico de Viseu, enquanto no dia seguinte acontece o dérbi minhoto entre Sporting de Braga e Famalicão, com o Benfica, recordista de títulos (8), a receber o Gil Vicente.

A final four da Taça da Liga, que vai ter um novo formato na próxima época, volta a disputar-se no Estádio Municipal de Leiria, com as meias-finais marcadas para 05 e 06 de janeiro e a final para 09 de janeiro.

Quartos de final:

- Terça-feira, 27 out:

Sporting -- Marítimo, 20:15

- Quarta-feira, 28 out:

FC Porto -- Académico de Viseu, 20:30

- Quinta-feira, 29 out:

Sporting de Braga -- Famalicão, 18:45

Benfica -- Gil Vicente, 20:45

Programa da final four:

- Meias-finais (05 e 06 jan 2027):

FC Porto/Académico de Viseu -- Benfica/Gil Vicente

Sporting/Marítimo -- Sporting de Braga/Famalicão

- Final (09 jan)