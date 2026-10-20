FC Porto soma terceira derrota e pode ver qualificação mais longe

O FC Porto somou hoje a terceira derrota, em outros tantos jogos, na fase de Liga da Liga dos Campeões de futebol, ao perder na receção aos neerlandeses do PSV Eindhoven por 1-0, complicando as possibilidads de apuramento.

Os 'dragões', campeões nacionais e líderes só com vitórias na Liga portuguesa, continuam a série 'negra' na Europa, depois de terem somado derrotas na receção aos ingleses do Manchesterr City (2-0) e em casa dos espanhóis do Betis Sevilha (3-2), tendo hoje um golo solitário de Guus Til, aos 57 minutos, sido o suficiente para o PSV sair do Porto com o triunfo.

Com esta derrota, o FC Porto fica situado na parte baixa da tabela, no 33.º posto, sem qualquer ponto, complicando assim as suas hipóteses de lutar por um lugar nos play-off, enquanto os neerlandeses subiram ao 16.º posto, com quatro pontos.