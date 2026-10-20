FC Porto procura quebrar série de derrotas na recepção ao PSV Eindhoven

O FC Porto procura quebrar hoje o ciclo de derrotas da Liga dos Campeões de futebol de 2026/27, ao receber os neerlandeses do PSV Eindhoven, em jogo da terceira jornada da fase de liga.

O campeão português perdeu os dois primeiros encontros, frente aos ingleses do Manchester City, em casa, por 2-0, e na visita aos espanhóis do Betis, por 3-2, em contraste com o rival Sporting, que se impôs nas duas rondas inaugurais e recebe na quarta-feira os austríacos do LASK Linz em busca do terceiro triunfo seguido.

A equipa portuense, campeã europeia em 1987 e 2004, ainda está em 'branco' na atual edição da mais importante prova europeia de clubes e ocupa apenas o 30.º lugar, em zona de eliminação direta, tal como o PSV Eindhoven, 26.º classificado, também ainda sem qualquer vitória, mas já com um ponto conquistado.

O treinador italiano Francesco Farioli está privado do avançado brasileiro William Gomes, devido a lesão, ainda que já possa contar com o checo Jan Bednarek no embate do Estádio do Dragão (20:00), elemento de extrema importância no centro da defesa dos 'dragões', que cumpriu em Sevilha o segundo e último jogo de suspensão.

O FC Porto protagonizou uma entrada em falso na 'Champions', mas lidera de forma destacada a I Liga portuguesa, com oito triunfos em igual número de jornadas, enquanto o PSV Eindhoven - campeão europeu pela única vez em 1988, numa final em que derrotou o Benfica no desempate por grandes penalidades -- é terceiro posicionado na Liga neerlandesa.