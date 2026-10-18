Trump afirma que a França está a arder e culpa a imigração pelos distúrbios

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, culpou a imigração pelos distúrbios que abalaram a França no sábado, instando Paris a endurecer a sua política de acolhimento.

"A França está a arder! A imigração de pessoas oriundas de um mundo completamente diferente, de pessoas com ódio no coração, destruiu um país que um dia foi grande", escreveu o Presidente dos Estados Unidos numa mensagem na sua plataforma Truth Social.

"Fechem as fronteiras e retomem o controlo, antes que seja tarde demais!", acrescentou.

Os atos de violência registados nos protestos de sábado, em que terão participado 550.000 pessoas, segundo o Ministério do Interior, e mais de 800.000, nas contas dos organizadores, terão afetado 1.500 comerciantes e causado centenas de milhões de euros em prejuízos.

Até à manhã de hoje, tinham sido detidas 1.800 pessoas em todo o país, na sequência dos atos de violência.

O Presidente francês, que publicou uma declaração para condenar a violência e garantir que os autores serão "perseguidos e punidos", vai hoje fazer uma declaração ao país, transmitida pela televisão, às 20:00 (19:00 em Lisboa).