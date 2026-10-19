Trump prevê vitória de Netanyahu em Israel

O Presidente norte-americano, Donald Trump, previu hoje uma "vitória esmagadora" do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, nas eleições legislativas de 27 de outubro, durante uma conversa telefónica.

"Acho que vais conseguir uma vitória esmagadora, mesmo. Portanto, é isto: és o homem que quero ao meu lado, 'Bibi'", afirmou Trump, segundo um vídeo divulgado nas redes sociais pelo gabinete de Netanyahu.

A conversa, com cerca de um minuto e meio e realizada em alta-voz, ficou marcada por elogios mútuos, um dia depois de Trump ter manifestado apoio à candidatura do primeiro-ministro israelita.

"Foste um líder extraordinário do mundo livre, dos Estados Unidos. De longe, o melhor amigo que Israel alguma vez teve ou terá na Casa Branca", respondeu Netanyahu.

O chefe do Governo israelita elogiou ainda Trump pela posição adotada perante o Irão e afirmou que os dois dirigentes têm "uma tarefa por concluir".

"Tu disseste-o e vamos terminá-la juntos. Seremos nós a concluí-la, ninguém mais poderá fazê-lo", declarou Netanyahu.

Trump, por sua vez, afirmou que o primeiro-ministro israelita foi tratado "injustamente" no seu país e classificou-o como "um guerreiro".

O atual apoio de Trump contrasta com as fortes divergências públicas entre os dois dirigentes em junho e julho, depois de Netanyahu ter contrariado o memorando de entendimento entre Washington e Teerão com intensos bombardeamentos no Líbano.

Na altura, Trump dirigiu duras críticas ao primeiro-ministro israelita, algumas das quais foram divulgadas pelo portal Axios e posteriormente confirmadas pelo Presidente norte-americano.

Netanyahu já tinha respondido no domingo ao apoio eleitoral de Trump através de um vídeo em inglês dirigido aos norte-americanos, no qual prometeu uma redução dos preços dos combustíveis quando desaparecesse a ameaça representada pelo regime iraniano.

O primeiro-ministro divulgou também uma imagem em que aparece a apertar a mão de Trump diante de retratos do Presidente palestiniano, Mahmud Abbas, do líder supremo iraniano, Mojtaba Khamenei, do Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e do presidente da Câmara de Nova Iorque, Zohran Mamdani.

O apoio de Trump ocorre numa altura em que as sondagens indicam uma disputa equilibrada nas legislativas israelitas, atribuindo à coligação liderada por Netanyahu uma projeção de mandatos semelhante à do seu principal adversário, o antigo chefe do Estado-Maior Gadi Eisenkot.