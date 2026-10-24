Netanyahu diz que reserva "grande surpresa" para Autoridade Palestiniana

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, disse que reserva uma "grande surpresa" para a Autoridade Palestiniana, após ordenar uma operação militar de grande escala na Cisjordânia ocupada, na sequência de um ataque letal ocorrido na sexta-feira.

Na noite de sexta-feira, no canal I24 - no meio da campanha para as eleições legislativas de terça-feira -, o primeiro-ministro evitou responder a uma pergunta sobre uma possível intenção de desmantelar a Autoridade Palestina, declarando-se a favor da "astúcia e da surpresa".

"Transformamos o Oriente Médio. Eu disse que mudaríamos as coisas, e nós fizemo-lo", afirmou o líder, cuja sobrevivência política está em jogo nestas eleições legislativas.

Sem dar mais detalhes, Netanyahu acrescentou: "Há uma surpresa muito grande à espera da Autoridade Palestiniana também".

Na sexta-feira, após o ataque cometido por dois homens armados - que mataram dois soldados israelitas perto de Hebron, no sul da Cisjordânia ocupada, antes de serem abatidos --, os aliados de extrema-direita defenderam o desmantelamento da Autoridade Palestiniana. Contudo, não há qualquer indício que a vincule ao ataque.

Criada pelos Acordos de Oslo na década de 1990, a Autoridade Palestiniana administra parcialmente o território palestiniano ocupado por Israel desde 1967 e permanece como a interlocutora oficial da comunidade internacional, mesmo após a tomada de poder pelo Hamas em Gaza, em 2007.

Benjamin Netanyahu opõe-se à criação de um Estado palestiniano, assim como o seu principal oponente na eleição de terça-feira, o centrista Gadi Eisenkot.