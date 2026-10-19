Resultados e Reconhecimento

Estão concluídas as três fases do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior (CNA). A Universidade da Madeira (UMa) repetiu o melhor de sempre, atingido em 2020/21, recuperando da quebra verificada no ano passado. No total, a UMa, regista cerca de 1200 novos estudantes no conjunto dos cursos que ministra (licenciatura, mestrado doutoramento, CTeSP e pós-graduações). A UMa tem inscritos, em toda a sua oferta formativa, cerca de 4200 estudantes.

A recuperação registada no CNA foi igualmente verificada em outras instituições de ensino superior, muitas das quais em circunstâncias idênticas às da nossa Universidade, tendo também, no ano passado, sofrido constrangimentos, que afetaram a sua imagem e a viabilidade de alguns dos seus cursos. Não estou convencido de que o modelo vigente depois da pandemia, e, em parte aplicado no presente ano, tenha posto em causa a qualidade do sistema. Enquanto não houver estudos sérios e devidamente validados que provem que o modelo atual degrada gravemente a qualidade do ensino superior, manterei, naturalmente, a minha posição.

Esta convicção é reforçada pelo facto de, na UMa, a média geral de entrada dos novos estudantes ser de 14,9 valores e a média dos alunos que, em cada curso, tiveram a nota mais elevada, é de 17,8 valores. Estes dados contrariam a ideia de que o sistema não tem maturidade suficiente para garantir a qualidade que se exige no sistema de ensino superior.

Por todas estas razões e pelos motivos que geraram momentos de reconhecimento, merecem ser assinaladas duas homenagens à Universidade da Madeira: a do Governo Regional com a Insígnia Honorífica de Prestígio – «50 anos de Autonomia»; e a da Câmara Municipal do Funchal, com a Medalha de Mérito Municipal – Grau Ouro.

No ano de comemoração dos 50 anos da Autonomia, as duas homenagens traduzem o valor que a UMa vem acrescentando ao processo autonómico. Nesse âmbito, tem realizado trabalho, tanto na formação de recursos humanos qualificados (mais de 16 000 diplomados), como em centenas de projetos científicos, como ainda na internacionalização e no serviço à comunidade. Cabe aqui também referir que a UMa se orgulha de ver novamente sete docentes e investigadores na seleta lista dos 2% mais citados do mundo nas respetivas áreas, reforçando a sua notoriedade internacional.

Estes reconhecimentos atribuídos em tão elevado grau são motivo de regozijo, reforçando a convicção de que a UMa desempenha um papel imprescindível para o desenvolvimento sociocultural, económico e científico da Região, proporcionando acesso ao conhecimento e produzindo saber e soluções para ajuda à decisão política e empresarial.

A importância estratégica da Nossa Universidade impõe-se pelos seus resultados e pela força do seu projeto universitário e politécnico.