Ribeira Brava encerra Natal com Cantar dos Reis

A Ribeira Brava despede-se amanhã, 4 de Janeiro, da quadra natalícia com o tradicional Cantar dos Reis, que terá lugar na frente-mar da vila, a partir das 18h30, reunindo vozes e sonoridades que marcam a identidade cultural do concelho.

Promovido pela Câmara Municipal da Ribeira Brava, o evento celebra uma das manifestações mais emblemáticas do património imaterial madeirense e assinala o encerramento das festividades que animaram a localidade desde o final de Novembro.

O espectáculo contará com a participação dos Grupos de Reis das Casas do Povo da Ribeira Brava, Campanário, Tabua e Serra de Água, que mantêm viva esta tradição através de cânticos populares acompanhados por instrumentos típicos, como o machete, o rajão, o acordeão e o brinquinho.

Antes do espectáculo realiza-se o segundo sorteio da campanha de comércio local, com a atribuição de vouchers no valor total de 1.550 euros.

Este Cantar dos Reis marca o fecho da programação de Natal iniciada a 29 de Novembro, que incluiu iluminação festiva, dinamização do comércio local, Mercadinho de Natal e múltiplas actividades que envolveram famílias e diferentes gerações. O evento surge como agradecimento final a todos os que contribuíram para dar vida e animação à Ribeira Brava nesta quadra.