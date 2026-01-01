Imagens e vídeos mostram efeitos da depressão Francis na Ribeira Brava

A passagem da depressão Francis pelo arquipélago da Madeira está a provocar vários constrangimentos, sobretudo ao nível da circulação rodoviária e das condições marítimas. A tempestade tem sido acompanhada por precipitação, por vezes forte, vento e agitação marítima, levando à emissão de avisos meteorológicos para a Região.

Foto DR

À redacção do DIÁRIO chegaram, nas últimas horas, imagens que ilustram os efeitos da situação meteorológica em curso. As fotografias e vídeos, registados na Ribeira Brava, mostram a ondulação junto à orla costeira, bem como a presença de galhos e outros detritos espalhados dentro da ribeira, resultado da acção do vento e das fortes rajadas.

De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a depressão continuará a influenciar o estado do tempo na Madeira, com impacto nas condições do mar e nas zonas mais expostas ao vento.

As autoridades mantêm recomendações à população, apelando à adopção de comportamentos preventivos, nomeadamente em áreas costeiras e em locais com árvores ou estruturas susceptíveis de queda.