Dois voos da TAP com destino à Madeira voltam a Lisboa

O TP 1695 proveniente de Lisboa e que devia chegar à Madeira voltou a Lisboa, o mesmo acontecendo com o TP 1697 que tinha aterragem prevista para a uma da manhã.

Os dois voos da TAP AIR PORTUGAL são assim os primeiros a ser afectados pelo mau tempo, como aliás tinha previsto a companhia, que alertou para a possibilidade de constrangimentos na operação aérea de e para o Funchal, devido às condições meteorológicas adversas previstas para esta noite