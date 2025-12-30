TAP alerta para possíveis constrangimentos

A TAP Air Portugal alertou para a possibilidade de constrangimentos na operação aérea de e para o Funchal, devido às condições meteorológicas adversas previstas para o dia 31 de Dezembro, que poderão afectar o funcionamento do Aeroporto da Madeira.

Numa informação divulgada nas suas plataformas digitais, a companhia aérea recomenda aos passageiros que verifiquem o estado do voo antes de se deslocarem para o aeroporto, face à possibilidade de atrasos, condicionamentos ou cancelamentos associados à instabilidade meteorológica.

A transportadora informou ainda que os passageiros com bilhetes de ou para o Funchal emitidos até 30 de Dezembro, para voos agendados para 31 de Dezembro, podem alterar a reserva sem custos adicionais. As remarcações podem ser efectuadas para voos a realizar entre 30 de Dezembro e 6 de Janeiro de 2026, na mesma cabine e sem aplicação de qualquer penalização.

A TAP aconselha que as alterações sejam feitas através dos seus canais oficiais ou junto dos agentes de viagens, sublinhando que esta medida pretende minimizar o impacto dos eventuais constrangimentos operacionais.

O aviso surge num contexto de agravamento das condições meteorológicas na Madeira, com a emissão de avisos por parte das autoridades, nomeadamente para precipitação, vento e agitação marítima, fatores que podem condicionar a operação no Aeroporto da Madeira, sobretudo durante o período de fim de ano.