Junta de Freguesia da Ribeira Brava oferece prendas de Natal às escolas

A Junta de Freguesia da Ribeira Brava ofereceu novamente mais de 400 prendas de Natal às creches, pré-escolares e escolas primárias da freguesia da Ribeira Brava, "demonstrando que a educação será prioritária para este novo executivo". Foram também entregues prendas a uma das valências do Centro Social e Paroquial de São Bento da Ribeira Brava.

Para João Pedro Correia, presidente da Junta de Freguesia da Ribeira Brava, a intenção é continuar com o trabalho que o executivo anterior fez, da qual também fazia parte como tesoureiro, e que manterá total disponibilidade para ajudar a comunidade educativa da nossa freguesia. “A escola está a formar os protagonistas do dia de amanhã. Faz todo o sentido um trabalho de proximidade com as entidades da nossa freguesia, mais ainda com as escolares.”

O executivo da freguesia da Ribeira Brava "aproveita para desejar um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo, em especial aos ribeira-bravenses, e aos madeirenses em geral".