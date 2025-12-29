'Cantar dos Reis' regressa ao Jardim Municipal

No próximo dia 5 de Janeiro, o auditório do Jardim Municipal do Funchal volta a receber o espectáculo 'Vamos Cantar os Reis', promovido pela Associação de Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira (ACAPORAMA).

Integrado no programa de Festas de Natal e de Fim de Ano, o espectáculo terá início às 18h30, começando com uma arruada, a partir da Praça do Povo, em direcção ao referido auditório. A edição deste ano contará com a participação da Casa do Povo da Tabua, da Casa do Povo da Ponta Delgada, da Casa do Povo de Gaula, da Casa do Povo da Ponta do Sol, da Casa do Povo de Santa Cruz, da Casa do Povo de São Roque do Faial, da Casa do Povo da Serra de Água, da Casa do Povo de São Martinho e da Casa do Povo da Água de Pena.

Conforme refere a organização, em comunicado, os vários grupos que passarão pelo palco vão apresentar "as vivências, usos e costumes das respectivas localidades, através de cantares e tocares alusivos à época, integrando um repertório que constitui parte significativa do património cultural imaterial da Região Autónoma da Madeira".

O evento conta com o apoio da Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, através da Direcção Regional do Turismo, e da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, através da Direcção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural. Junta-se-lhes a colaboração da Câmara Municipal do Funchal.

O arranque oficial dos cantares está aprazado para as 19h00, momento em que terá lugar a distribuição de Bolo-Rei e de Ginja do Curral das Freiras.