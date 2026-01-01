Oito quedas e uma inundação marcam manhã de Ano Novo
Dez ocorrências registadas até às 09h e 23 operacionais mobilizados devido à depressão Francis
Quatro quedas de árvores, duas quedas da rede eléctrica e uma queda de elementos de construção, num total de oito quedas, além de duas ocorrências de sinalização e identificação de perigo e uma inundação, marcaram a manhã do dia 1 de Janeiro de 2026.
Chuva torrencial no Areeiro muito acima do aviso vermelho
Precipitação ultrapassa 170 litros por metro quadrado em seis horas
Orlando Drumond , 01 Janeiro 2026 - 10:45
Até às 09h00, o Serviço Regional de Protecção Civil (SRPC) contabilizou 10 ocorrências provocadas pelas condições meteorológicas adversas associadas à depressão Francis.
Rajadas acima dos 100 km/h no leste da Madeira
No Funchal vento chegou a soprar acima dos 80 km/h durante a madrugada
Orlando Drumond , 01 Janeiro 2026 - 11:06
Segundo o SRPC, foram mobilizados 23 operacionais e 11 meios técnicos, distribuídos por vários municípios: Funchal (1), Câmara de Lobos (1), Ribeira Brava (1), Calheta (1), Porto Moniz (1), São Vicente (1), Machico (1) e Santa Cruz (3).
