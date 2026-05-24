Vivemos cansados… e o problema não é apenas a falta de sono!

Num mundo onde estamos permanentemente ligados, talvez uma das coisas mais difíceis atualmente seja… parar. Parar verdadeiramente. Sem notificações, sem estímulos constantes, sem aquela sensação de que temos sempre mais alguma coisa para fazer.

Vivemos numa sociedade cansada. Há pessoas que acordam cansadas, passam o dia em esforço mental contínuo e chegam ao final da tarde sem energia, mesmo sem terem realizado esforço físico significativo. O problema é que o nosso cérebro raramente desliga.

O corpo humano foi desenhado para responder ao stress de forma temporária. Durante anos, o stress era episódico: fugir de um perigo, enfrentar uma ameaça, resolver uma situação imediata. Hoje, o perigo mudou de forma. Está no excesso de informação, nas preocupações constantes, no trânsito, nas pressões profissionais, nos ecrãs, nas notificações permanentes e na incapacidade de parar verdadeiramente.

E quando vivemos constantemente em “modo alerta”, o sistema nervoso simpático mantém-se ativado durante demasiado tempo. O cortisol que é uma hormona essencial à sobrevivência deixa de estar alto apenas nos momentos necessários e passa a permanecer elevado durante grande parte do dia. As consequências são silenciosas, mas reais: irritabilidade, fadiga persistente, alterações do sono, dificuldade de concentração, quebra de memória, ansiedade, compulsão alimentar e até aumento de gordura abdominal.

Muitas vezes acreditamos que produtividade significa estar constantemente ocupado. Mas não é assim que o cérebro funciona. Um cérebro saturado não produz mais ou melhor. Apenas funciona em esforço.

As pausas estratégicas ao longo do dia não são preguiça nem perda de tempo. São fisiologia pura. São pequenos momentos de recuperação que permitem ao organismo voltar ao equilíbrio. Levantar durante alguns minutos, respirar fundo, caminhar um pouco, beber água, expor-se à luz natural ou simplesmente afastar-se do ecrã podem ter um impacto muito maior do que imaginamos.

Curiosamente, muitas pessoas fazem “pausas” sem realmente descansar. Trocam apenas um estímulo por outro. Passam do computador para o telemóvel, das reuniões para as redes sociais, mantendo o cérebro permanentemente hiperestimulado. O verdadeiro descanso cerebral exige desaceleração.

Até a respiração tem aqui um papel importante. Respirar de forma lenta e profunda envia sinais de segurança ao organismo, ajudando a reduzir a ativação do sistema nervoso e promovendo uma sensação de maior clareza mental e tranquilidade.

Talvez este seja um dos maiores desafios dos nossos tempos: reaprender a fazer pausas. Não como um luxo, mas como uma necessidade biológica e emocional.

Porque um corpo constantemente em alerta deixa de viver plenamente… e passa apenas a sobreviver. Cuidar da saúde não é apenas alimentar-se melhor ou fazer exercício físico. É acima de tudo, saber parar.