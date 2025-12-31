Último aviso do IPMA confirma temporal para a passagem de ano

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu, na tarde deste dia 31 de Dezembro, a última atualização meteorológica antes da passagem de ano, confirmando um agravamento significativo do estado do tempo no arquipélago da Madeira.

A instabilidade é provocada pela passagem da depressão Francis, que se prevê centrada a Norte dos Açores no início de 2026, mas cujos efeitos, através de ondulações frontais e linhas de instabilidade, condicionarão severamente as celebrações de fim de ano na Região, motivando a emissão de avisos de nível laranja.

O cenário meteorológico deteriora-se a partir da tarde, como seria expectável, prolongando-se pelo dia de Ano Novo. A maior preocupação recai sobre a intensidade do vento de sudoeste, que soprará com violência durante a noite de hoje e o dia de amanhã.

O IPMA prevê rajadas na ordem dos 70 a 80 km/h de forma generalizada, mas a situação torna-se crítica nos extremos Leste e Oeste da ilha da Madeira, onde o vento poderá chegar aos 100 km/h, e particularmente nas terras altas, onde as rajadas poderão atingir uns impressionantes 125 km/h.

Este quadro de ventos fortes será acompanhado por uma descida da temperatura e precipitação persistente, cujo pico de intensidade está previsto precisamente para a madrugada e manhã do dia 1 de Janeiro, podendo ocorrer trovoadas, o que exige cuidados redobrados no regresso a casa após os festejos, especialmente na vertente Sul.

A agitação marítima também sofrerá um agravamento, com ondas de sudoeste a atingirem os 3 a 4 metros no dia 1 de Janeiro, rodando gradualmente para oeste/noroeste e aumentando para 4 a 6 metros no dia seguinte.

Embora a depressão se desloque para Leste, o mau tempo persistirá para além do feriado, prevendo-se que nos dias 2 e 3 de Janeiro o vento rode para oeste/noroeste, continuando a soprar forte.

Face a este quadro de chuva intensa, ventos com força de tempestade e mar revolto, a Protecção Civil e as autoridades reforçam a necessidade de precaução máxima durante as próximas 48 horas.