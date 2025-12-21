Pai Natal distribuiu prendas às crianças na Ribeira Brava

O Pai Natal visitou, esta tarde, a frente mar da vila da Ribeira Brava e distribuiu presentes, abraços e sorrisos às crianças que o aguardavam. O momento infantil contou com um espectáculo de Natália Bonito.

Este evento constitui um dos pontos altos da programação de Natal organizada pela Câmara Municipal da Ribeira Brava. O presidente da Câmara Municipal, Jorge Santos, manifestou satisfação pela adesão verificada e realçou a importância de proporcionar estes momentos de magia e alegria aos mais novos. "É uma imensa alegria poder ver o brilho destas crianças. O Natal é, acima de tudo, a magia que sentimos nos mais novos, a sua capacidade de sonhar e de se entusiasmar. É por eles que fazemos todos os esforços para manter viva esta tradição e este espírito" afirmou Jorge Santos, citado numa nota de imprensa divulgada pela autarquia.