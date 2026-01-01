Vereador do CDS na Câmara do Funchal pede suspensão do mandato
Leandro Silva assume ter atropelado uma pessoa, na rua do Carmo, e que tinha bebido, revelando que a taxa de alcoolémia registada pela PSP foi de 1,99
O vereador do CDS na Câmara Municipal do Funchal, Leandro Silva, assumiu esta manhã, através de comunicado, que pediu a suspensão do mandato de vereador na Câmara Municipal do Funchal.
Tudo porque após os festejos de fim de ano, atropelou um cidadão, na rua do Carmo, no Funchal, "em circunstâncias que não abonam nada a meu favor". Uma ocorrência por sinal já noticiada pelo DIÁRIO.
Orlando Drumond , 01 Janeiro 2026 - 12:01
Por entender que, enquanto figura pública deve explicações, deu-as: "Infelizmente, tinha bebido e a taxa de alcoolémia registada pela PSP, com quem colaborei desde o início, foi de 1,99".
Em primeiro lugar peço as minhas sentidas desculpas à pessoa atropelada, a quem socorri logo após o acidente, e espero que recupere rapidamente. Peço, também, desculpas, à família do acidentado, a quem prometo o apoio necessário. Peço desculpas a todos os cidadãos porque cometi um grave erro ao conduzir sob o efeito do álcool quando deveria ser um dos primeiros a dar o exemplo de não o fazer. Peço desculpa ao senhor Presidente da Câmara e ao Presidente do CDS, uma vez que a minha conduta, da qual me arrependo profundamente, não honra estas instituições que sempre procurei servir com honradez e integridade. Sei que o meu comportamento é reprovável e assumo todas as responsabilidades inerentes a este meu grave ato. Nestas circunstâncias, pedi hoje, mesmo, a suspensão do mandato de vereador na Câmara Municipal do Funchal. Lamento o sucedido, quero ser julgado e pagar pelo que fiz e prometo que tal comportamento não se voltará a repetir. Leandro Silva