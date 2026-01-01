Vereador do CDS na Câmara do Funchal pede suspensão do mandato

O vereador do CDS na Câmara Municipal do Funchal, Leandro Silva, assumiu esta manhã, através de comunicado, que pediu a suspensão do mandato de vereador na Câmara Municipal do Funchal.

Tudo porque após os festejos de fim de ano, atropelou um cidadão, na rua do Carmo, no Funchal, "em circunstâncias que não abonam nada a meu favor". Uma ocorrência por sinal já noticiada pelo DIÁRIO.

Por entender que, enquanto figura pública deve explicações, deu-as: "Infelizmente, tinha bebido e a taxa de alcoolémia registada pela PSP, com quem colaborei desde o início, foi de 1,99".