Igreja Matriz da Ribeira Brava recebe Concerto de Natal
A Igreja Matriz da Ribeira Brava acolhe pelas 20 horas desta segunda-feira, 29 de Dezembro, o Concerto de Natal 2025, uma iniciativa organizada pela Paróquia da Ribeira Brava e pela Escola-Projecto 'Mais e Melhor Música'.
O programa do espectáculo reúne vários agrupamentos musicais do concelho e da Região. Participam o Coro Paroquial da Ribeira Brava, sob a direcção artística de Natalina Cristóvão, o Coro Infantojuvenil da Ribeira Brava, dirigido por Sandra Dias, o Grupo Coral Lux Aeterna, a Orquestra Bandolinística Ribeira-Bravense, o Grupo de Folclore da Casa do Povo de Campanário e a Banda Municipal da Ribeira Brava, com direções artísticas de Avelino Abreu, João David Sousa e Maurício Andrade.
O repertório inclui obras de música sacra, tradicional e contemporânea associadas à época natalícia, com peças de autores como Paul Décha, John Rutter, Franz Gruber, John Williams, Luísa Sobral, Georg Friedrich Haendel, entre outros, bem como temas tradicionais portugueses, madeirenses e internacionais.
O evento conta com o apoio da Câmara Municipal da Ribeira Brava, da Casa do Povo da Ribeira Brava, da Casa do Povo de Campanário, da Associação Cultural e Desportiva de São João, da Banda Municipal da Ribeira Brava e da Associação Cultural e Recreativa Ritmos e Trocadilhos. A apresentação estará a cargo de Susana Bito. A entrada é livre.