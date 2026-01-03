Casa do Povo de São Roque do Faial promove Cantar dos Reis

A Casa do Povo de São Roque do Faial promove este sábado, 3 de Janeiro, o Cantar dos Reis, visitando, a partir das 18h30, as casas ea parte baixa da freguesia e terminando na Fajã do Cedro Gordo.

Este ano, a novidade da iniciativa é a visita à Casa Paroquial, onde o grupo Cantará os Reis ao novo Pároco de São Roque do Faial, padre Paulo Jorge Catanho da Silva.

Outras iniciativas que marcam este que é o terceiro dia do ano, em que faltam 363 dias para o fim de 2026:

-19 horas - III edição da Minimaratona de leitura da obra Moby -Dick, de Hermann Melville, no auditório do Museu da Baleia.

Principais acontecimentos registados a 3 de Janeiro:

1787 - É inaugurado, no Castelo de São Jorge, o Observatório Astronómico da Academia de Ciências em Lisboa.

1795 - Rússia e Áustria assinam o tratado para a partilha da Polónia.

1917 - Grande Guerra de 1914-18. Convenção com a Grã-Bretanha para regulamentação da participação portuguesa na frente europeia. O Corpo Expedicionário Português ficará subordinado ao BEF (British Expeditionary Force).

1935 - Referendo no Sarre. 90% da população vota a favor da união com a Alemanha, de Hitler.

1940 - Abre a Casa do Gaiato.

1942 - II Guerra Mundial. Tropas japonesas começam o cerco a Bataan.

1959 - Tumultos em Leopoldville, no Congo, contra a presença colonial.

1960 - Álvaro Cunhal, líder do PCP, evade-se do Forte Peniche com outros nove prisioneiros políticos da ditadura de Oliveira Salazar.

1961 - A questão dos primeiros refugiados cubanos agrava a tensão nas relações entre os Estados Unidos e Cuba. Washington rompe oficialmente as relações diplomáticas.

1966 - É criada a Organização de Solidariedade dos Povos da Ásia, África e América Latina, no âmbito da Conferência de Solidariedade Tricontinental.

1968 - Agostinho Neto, líder do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), anuncia em conferência de imprensa, em Brazzaville, a abertura da sede do movimento em território angolano.

1970 - É proclamada a Constituição do Congo-Brazaville, que adota o nome de República Popular do Congo.

1975 - Começa a Cimeira de Mombaça, no Quénia, entre os três movimentos angolanos de libertação - MPLA, União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) e Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA).

1976 - A imprensa francesa denuncia a morte de pelo menos 60 mil timorenses, durante a invasão de Timor-Leste pela Indonésia.

1977 - Tomam posse os primeiros autarcas eleitos em Portugal desde o final da I República, em 1926.

1977 - O Fundo Monetário Internacional (FMI) concede 4.000 milhões de dólares ao Reino Unido, o maior empréstimo nos seus 30 anos de existência.

1980 - Tomada de posse do VI Governo Constitucional, liderado por Francisco de Sá Carneiro. Cessa funções o Governo de Maria de Lourdes Pintassilgo.

1983 - O líder religioso iraniano Ayatollah Khomeini apela aos muçulmanos de todo o mundo para que se revoltem contra o domínio dos Estados Unidos e da União Soviética (URSS).

1984 - O Presidente tunisino declara o estado de emergência e impõe o recolher obrigatório na tentativa de conter os tumultos provocados pelo aumento do preço do pão. As cidades de Tunes e Sfax somam 25 mortos e dezenas de feridos.

1986 - Os edifícios do Diário de Notícias e da Central Tejo, em Lisboa, assim como o do Arquivo Distrital de Faro, são classificados imóveis de interesse público.

1988 - A caravela portuguesa Bartolomeu Dias, réplica das naus do século XVI, larga da Ilha de Santa Helena, iniciando a última etapa até Mossel Bay, na África do Sul.

1988 - A primeira-ministra britânica, Margaret Thatcher, bate o recorde de permanência no cargo, somando oito anos e 244 dias consecutivos no poder.

1989 - O poeta português Eugénio de Andrade recebe o Prémio D. Dinis, da Fundação Casa de Mateus.

1990 - Zita Seabra, destacada militante comunista, antiga dirigente da União dos Estudantes Comunistas (UEC), é expulsa do PCP.

1992 - Mais de 300 mil pessoas manifestam-se, em Argel, contra a Frente Islâmica de Salvação, prestes a obter a maioria na segunda volta das legislativas argelinas.

1993 - Os Presidentes dos Estados Unidos da América e da Rússia, George Bush e Boris Ieltsine, assinam em Moscovo o Tratado START sobre a redução de armamento estratégico. O facto marca o fim da Guerra Fria.

1994 - O serviço telefónico Linha Emergência - Criança Maltratada é lançado em Portugal.

1994 - A queda do avião Tupolev 154, perto de Irkutsk (Sul da Sibéria), causa a morte de 125 pessoas.

2002 - O Ministério Público português deduz acusação contra o antigo presidente do Benfica, João Vale e Azevedo, no âmbito do caso Euroárea.

2004 - Acidente aéreo de Charm-El-Cheikh, no Egito, faz 148 mortos, entre os quais 135 franceses.

2005 - Abre a cadeia para mulheres em Santa Cruz do Bispo, Matosinhos, primeira prisão de gestão partilhada entre o Estado e a Misericórdia do Porto. A inauguração oficial acontece a 31 de janeiro.

2007 - O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, promulga a nova Lei das Finanças Locais, cinco dias depois de o Tribunal Constitucional ter declarado a constitucionalidade do diploma.

2016 - Oito portugueses ficam feridos, dois deles em estado grave, perto de Gironde, em Bordéus, no sudoeste de França, quando o miniautocarro em que seguiam se despista na autoestrada A63, junto à localidade de Cestas.

2019 - As autoridades britânicas prendem, em Londres, a pedido da justiça dos Estados Unidos, três antigos banqueiros do Credit Suisse envolvidos nos empréstimos a empresas públicas moçambicanas, no âmbito da investigação às chamadas dívidas ocultas.

2020 - O comandante da força de elite iraniana Al-Quds, o general Qassem Soleimani, morre num ataque aéreo contra o carro em que seguia em Bagdade. No mesmo ataque morre também o 'número dois' da coligação de grupos paramilitares pró-iranianos no Iraque, Abu Mehdi al-Muhandis, conhecida como Mobilização Popular [Hachd al-Chaabi], além de outras oito pessoas.

2020 - O Pentágono anuncia que foi o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que ordenou a morte do comandante da força de elite iraniana Al-Quds, general Qassem Soleimani.

Pensamento do dia: