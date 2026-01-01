Rajadas acima dos 100 km/h no leste da Madeira

No âmbito da depressão Francis e no que diz respeito ao vento, destaque para as rajadas superiores a 100 km/h na zona leste da ilha, associadas à passagem do sistema frontal. O valor mais elevado foi registado no Caniçal/Ponta de São Lourenço, com 114 km/h, seguindo-se Santa Cruz/Aeroporto, onde as rajadas atingiram 106 km/h, ambos em aviso laranja.

O vento entrou com força no Funchal, incluindo zonas habitualmente mais resguardadas. No Observatório do Funchal foi registada uma rajada de 70 km/h às 04h10, enquanto na Cancela se atingiram 85 km/h e em São Martinho (COM/ZMM) 83 km/h.

Nas cotas elevadas, a rajada mais forte foi medida no Pico Alto, com 88 km/h, valor abaixo do limiar para aviso meteorológico, mas ainda assim significativo no contexto do episódio.