Homem atropelado na Rua do Carmo

Nesta manhã de Ano Novo, cerca das 09h25, um homem de 58 anos foi atropelado na Rua do Carmo, no Funchal. A vítima sofreu traumatismo num braço e ombro, queixas na coluna e um ferimento sangrante na cabeça. Foi socorrido por uma ambulância com três elementos dos Bombeiros Voluntários Madeirenses e transportado às urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça. A PSP tomou conta da ocorrência, e, de acordo com uma testemunha, o condutor terá sido encaminhado ao Comando da PSP.