Homem atropelado na Rua do Carmo
Vítima de 58 anos transportada às urgências
Nesta manhã de Ano Novo, cerca das 09h25, um homem de 58 anos foi atropelado na Rua do Carmo, no Funchal. A vítima sofreu traumatismo num braço e ombro, queixas na coluna e um ferimento sangrante na cabeça. Foi socorrido por uma ambulância com três elementos dos Bombeiros Voluntários Madeirenses e transportado às urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça. A PSP tomou conta da ocorrência, e, de acordo com uma testemunha, o condutor terá sido encaminhado ao Comando da PSP.
