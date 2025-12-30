Cantar dos Reis no Imaculado Coração de Maria no próximo domingo

A Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria promove no próximo domingo, 4 de Janeiro, a celebração do tradicional Cantar dos Reis, a partir das 9 horas.

Após a celebração da missa dominical, a Junta de Freguesia oferecerá bolo-rei a todos os presentes, promovendo um convívio no adro da Igreja Paroquial que se realiza pelo quarto ano consecutivo. O evento associa a festividade popular à Solenidade da Epifania do Senhor.

O momento de confraternização será acompanhado pelos cânticos tradicionais do Cantar dos Reis, preservando a expressão cultural, enriquecida pela participação de populares, elementos da Casa do Povo local, da Universidade Sénior e do Grupo de Folclore Monteverde.

Pelas 11 horas, as comemorações prosseguem no Salão Paroquial com a apresentação da peça de teatro 'Laços Eternos', levada à cena pelo Centro Comunitário da Quinta Josefina.

Durante a tarde, o Cantar dos Reis estender-se-á ao formato porta-a-porta, permitindo que a tradição chegue às casas dos moradores, mediante inscrição prévia junto dos serviços administrativos da Junta.