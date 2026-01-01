Chuva torrencial no Areeiro muito acima do aviso vermelho

A precipitação intensa levou o IPMA a elevar para aviso vermelho grande parte da ilha da Madeira na manhã deste 1 de Janeiro de 2026, com valores muito acima dos limiares definidos para risco meteorológico elevado.

O pico da chuva forte ocorreu ao nascer do dia, entre as 08h00 e as 08h10, período em que o Pico do Areeiro registou 11,7 litros por metro quadrado em apenas 10 minutos, mais de 1 litro por minuto. Àquela hora, o aviso vermelho já estava activo, sustentado também pelos elevados acumulados das horas anteriores.

Em apenas seis horas, entre as 02h30 e as 08h30, o topo da ilha acumulou 170,4 mm, mais do dobro do limiar de aviso vermelho (60 mm/6h). Nas últimas 24 horas, o total ascende a 215,0 mm.

Além do Pico do Areeiro, outros locais ultrapassaram igualmente os critérios máximos do IPMA. No Chão do Areeiro foram medidos 147,9 mm em seis horas, enquanto em São Vicente a precipitação atingiu 82,1 mm/6h, também em patamar de aviso vermelho.

Em aviso laranja, destaque para os Prazeres, com 44,5 mm/6h, e para o Chão do Areeiro, onde se registaram 39,7 mm numa hora. Também São Vicente acumulou 62,5 mm em três horas, valor que corresponde a aviso vermelho no critério de seis horas, e 25,4 mm numa hora, em limiar laranja.

Já em aviso amarelo, surgem os registos do Santo da Serra (39,7 mm/6h e 12,6 mm/1h), Porto Moniz (39,2 mm/6h e 10,9 mm/1h) e Ponta do Sol/Lugar de Baixo, com 14,5 mm numa hora, confirmando a abrangência do episódio de precipitação intensa a toda a ilha, ainda que com maior severidade nas zonas montanhosas e vertentes norte.