Pai Natal chega no domingo à Ribeira Brava

A Ribeira Brava prepara-se para viver um dos momentos mais doces e mágicos do ano: a chegada do Pai Natal. Este sábado, a partir das 16 horas, a frente-mar da vila será palco de uma festa inesquecível para receber o ilustre habitante do Pólo Norte.

O espectáculo infantil arranca com a animadora e contadora de histórias Natália Bonito que traz uma aventura ligada aos óculos do Pai Natal. Logo depois as atenções viram-se para o velhinho de barbas brancas que vai distribuir prendas aos mais novos.

As expectativas são elevadas e o entusiasmo é palpável, transformando a Ribeira Brava no epicentro da magia natalícia.

Jorge Santos, presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, reforça a importância deste momento na programação. “A alegria das crianças é o motor do Natal e ver os seus rostos iluminados é a nossa maior recompensa", afirmou o autarca, deixando o convite às famílias para que venham à Ribeira Brava viver este momento.

Mais tarde, às 19 horas, o Mercadinho de Natal acolhe a actuação do grupo Mariachi México Madeira.