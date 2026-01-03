'MSC Musica' traz 2.749 passageiros ao Funchal para 'turnaround' parcial

O 'MSC Musica' está este sábado, no Funchal a realizar, a habitual operação semanal de 'turnaround' parcial, que marca o final de uma viagem e o início de outra.

O navio, da MSC Cruises, chegou à Madeira pelas 10:20 horas, proveniente de Las Palmas, e segue viagem às 18 horas em direcção para Santa Cruz de Tenerife, numa escala agenciada pela JFM Shipping.

Devido à agitação marítima, as manobras de atracagem foram acompanhadas por dois rebocadores da APRAM -Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, revela a autoridade portuária em comunicado.

A navegar com 941 tripulantes e 2.749 passageiros, o 'MSC Musica' vai deixar 346 pessoas e embarcar 374 novos passageiros, começando uma nova viagem de uma semana, que o vai levar a Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma e Gran Canaria, antes do regresso ao Funchal, no dia 10.

Este sábado, vai encontrar-se no Porto com o 'Marella', que chegou sexta-feira ao Funchal, e passou a noite na pontinha com 1.777 passageiros e 753 passageiros. Numa escala da Agência Ferraz, o navio segue viagem pelas 14 horas, para La Palma.

Amanhã, domingo, o Funchal recebe o 'Costa Fortuna0, que chega de Las Palmas, com 3.076 passageiros e 938 tripulantes para uma escala de 11 horas.