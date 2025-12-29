Cerca de 9 mil passageiros chegaram ao Funchal a bordo de dois navios AIDA

Perto de 9 mil passageiros chegaram, hoje, ao porto do Funchal, a bordo de dois navios de cruzeiro da AIDA Cruises. Falamos do 'AIDAcosma' com 6.646 passageiros e do 'AIDAmar' com 2.332.

O primeiro a chegar foi o 'AIDAcosma', por volta das 6 horas, transportando ainda 1.418 tripulantes. Está a realizar um cruzeiro de sete dias na rota das Cruise Atlantic Islands (CAI), que começou na véspera de Natal em Tenerife, passou por Fuerteventura, Lanzarote e Las Palmas, e depois do Funchal segue novamente para Tenerife, onde termina a viagem.

Já o 'AIDAmar' encontra-se a navegar com 615 tripulantes, entrou na baía da cidade pelas 7 horas, vindo do porto espanhol de La Corunha, e segue viagem às 18 horas em direcção a Santa Cruz de La Palma, nas ilhas Canárias. Está no início de uma viagem de 20 dias, que começou em Hamburgo, no dia 22 de Dezembro, e termina a 11 de Janeiro, no mesmo porto. Antes de chegar à Madeira, visitou França e Espanha, seguindo agora Canárias (La Palma, Gran Canaria, La Gomera, Tenerife, Fuerteventura e Lanzarote), e depois para Lisboa e Porto antes de rumar para a Alemanha.

Amanhã, terça-feira, o Porto do Funchal recebe outros três navios de cruzeiro – 'AIDAbella', 'Azura' e 'Iona' – que trazem à Madeira mais de 15 mil pessoas.