'MSC Musica' trouxe 2.669 passageiros ao Funchal

O 'MSC Musica' chegou ao porto do Funchal, esta manhã, transportando 2.669 passageiros e 938 tripulantes. Está a fazer um turnaround parcial, que envolve 687 passageiros: 351 embarques e 366 desembarques.

O navio juntou-se ao 'Marella Explorer 2', que está ancorado no Funchal desde ontem, navegando com 2.506 pessoas (1.752 passageiros e 754 tripulantes), também na rota CAI. Chegou sexta-feira de Lanzarote, pelas 16h30 horas, e segue viagem esta tarde, pelas 18 horas, para Santa Cruz de La Palma.

Já o 'MSC Música' parte pelas 17 horas rumo a Santa Cruz de Tenerife, num itinerário da rota da CAI, com partidas e chegadas no Funchal.

Também no Porto do Funchal, está o veleiro 'Santa Maria Manuela' que até ao final do dia, vai estar a navegar entre o Funchal e o Porto Santo.



Para amanhã está prevista a chegada do 'Costa Fortuna,' pelas 7:00 horas, para uma escala de 10 horas agenciada pela Blatas. Vem de La Palma e segue às 17 horas para Tenerife.