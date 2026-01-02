Queda parcial de grua em Paços de Ferreira causa um ferido grave

A queda parcial de uma grua hoje de manhã, numa obra em Paços de Ferreira, no distrito do Porto, causou ferimentos graves num dos trabalhadores, disse à Lusa fonte dos Bombeiros Voluntários daquele concelho.

Segundo a mesma fonte, o alerta foi dado às 10:00 e o ferido, considerado grave, foi encaminhado para o Hospital Padre Américo, em Penafiel

No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Paços de Ferreira, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa, a GNR e a Proteção Civil.