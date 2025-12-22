Mais de sete mil passageiros passam hoje pelo Porto do Funchal
O Porto do Funchal está a receber esta segunda-feira dois navios de cruzeiro ('AIDAcosma' e 'Amera') e o veleiro 'Santa Maria Manuela', que trazem à Madeira cerca de 7.500 pessoas, na sua maioria passageiros: 7.129.
Logo pelas cinco horas da manhã, chegou o 'AIDAcosma' transportando 7.890 pessoas (6.469 passageiros e 1.421 tripulantes). O navio, agenciado pela Blatas, faz uma escala de 13 horas na Madeira. Veio de Las Palmas de Gran Canaria e fica na pontinha até às 17h30, altura em que segue para Santa Cruz de Tenerife.
Está a realizar cruzeiros de uma semana no itinerário da Cruise Atlantic Islands (CAI), com visitas a Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria, La Palma e Madeira.
A navegar a partir Leixões, com 653 passageiros e 406 tripulantes a bordo, o Amera entrou no Porto do Funchal por volta das 13 horas. Numa escala também da responsabilidade da Blatas, o navio da Phoenix Reisen, vai passar a noite no Cais 6, continuando a viagem esta terça-feira, pelas 18 horas, para St. Maarten, Antilhas Holandesas. O Amera está a realizar uma viagem de 27 dias entre Bremen, na Alemanha, e o Panamá.
Também o 'Santa Maria Manuela' veio para passar a noite no Funchal. Chegou pelas 8 horas de Santa Cruz de Tenerife e vai permanecer até às 17 horas de terça-feira, segundo nessa hora para o Porto Santo. É uma escala agenciada pela Transinsular, que movimenta sete passageiros e 16 tripulantes.
Na terça-feira, 'Amera' e 'Santa Maria Manuela' vão ter a companhia em porto do 'Mein Schiff Relax' e do 'Marella Voyager', que trazem 6.201 passageiros para visitar a Madeira.